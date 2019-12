Genova – Motociclisti vestiti da Babbo Natale che sfilano per le vie del centro cittadino per un’occasione di beneficenza e per portare un pò di allegria in un modo davvero originale. Il Motoraduno dei Babbi Natale, organizzato dal “Moto racing Prato crew” attraverso la pagina Facebook del gruppo.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre quando, sperando nel bel tempo, un folto gruppo di centauri in abbigliamento natalizio partirà dalla zona del Righi per scendere poi nel centro cittadino.

Lungo il percorso sono previste soste per distribuire panettoncini e pandorini ai bambini presenti e per le immancabili foto ricordo.