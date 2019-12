Genova – Grave incidente questa mattina, prima dell’alba, a Bolzaneto dove una persona è stata investita mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 in via Reta.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 chiamata da alcuni passanti che hanno assistito all’incidente ed il paziente è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino dove si trova ricoverato.

Sul posto si sono registrate lunghe code che si sono sommate alla già precaria condizione del traffico locale.