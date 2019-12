Genova – Il viadotto Bisagno è sicuro e non ha evidenziato problemi di staticità.

A sottolinearlo è stato Mirko Nanni, direttore del Primo Tronco di Autostrade per l’Italia, durante una commissione consiliare che si è tenuta a Palazzo Tursi.

Nanni ha rassicurato i residenti della zona delle Gavette circa la tenuta del viadotto, spiegando che gli interventi di manutenzione conservativa, recentemente avviati, saranno estesi a tutte le parti del viadotto che lo richiederanno e non riguarderanno esclusivamente i quattro piloni.

Le rassicurazioni del direttore, tuttavia, non sono bastate ai residenti, preoccupati per le condizioni del ponte da cui alcune settimane fa è precipitato un disco di metallo che ha sfiorato un passante.

Chiara Ottonello, portavoce del comitato delle 29 famiglie che abitano sotto il viadotto, è intervenuta in commissione ricordando che “il cemento si sbriciola e il rumore dei giunti è aumentato”, non nascondendo la preoccupazione per quello che potrebbe succedere durante i lavori di manutenzione.

“Siamo disponibili a un trasferimento definitivo dalle nostre case a parità di valore e con i costi accessori” ha aggiunto Ottonello, dopo aver esposto due pezzi di materiali caduti dal viadotto.