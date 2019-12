Vado Ligure (Savona) – Il borgo di Sant’Ermete, nel comune di Vado Ligure, in occasione delle festività natalizie propone una serata indimenticabile per grandi e piccini.

Venerdì 20 Dicembre, dalle ore 20 alle 23, nel Borgo si respirerà un’atmosfera natalizia di luci magiche e colori: passeggiando per le vie si potranno scoprire le iniziative organizzate, dalla musica ai giochi per i più piccoli, da intrattenimento teatrale a stand gastronomici.

Inoltre, Babbo Natale attenderà le lettere dei bambini nella Società di Sant’Ermete.