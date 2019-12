Genova – Stavano tornando a casa dopo i festeggiamenti per il Natale in famiglia le quattro persone coinvolte in un grave incidente avvenuto la notte di Natale in via Isocorte, nel quartiere genovese di Pontedecimo.

La famiglia, padre, madre e due figli adolescenti, viaggiavano in auto quando il veicolo ha perso il controllo per cause da accertare e si è schiantato contro il guard rail.

Un impatto violentissimo che ha letteralmente distrutto la vettura.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del Fuoco e i pompieri hanno estratto tutte le persone a bordo della vettura con delicate procedure per evitare ulteriori danni ai feriti.

I passeggeri sono poi stati affidati alle cure del personale paramedico che li ha stabilizzati per poi trasferirli con la massima urgenza in ospedale.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risultano altre auto coinvolte nell’incidente.