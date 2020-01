Genova – Tentato furto in un appartamento di via Robino, nel quartiere di Marassi, la notte di Capodanno.

Mentre in tanti erano impegnati nei festeggiamenti, gli agenti del Commissariato San Fruttuoso hanno fermato due cittadini albanesi di 18 e 26 anni e li hanno denunciati per tentato furto in abitazione.

A far scattare l’allarme è stato un uomo che, uscendo dal portone del caseggiato, ha sentito un forte rumore di vetri rotti proveniente da un appartamento al piano terra e ha notato tre soggetti che alla sua vista sono scappati.

I poliziotti, allertati dalla Centrale Operativa, sono immediatamente intervenuti e, grazie alla descrizione fornita, li hanno rintracciati e inseguiti nella boscaglia adiacente.

Una seconda pattuglia, intervenuta in supporto, ha trovato i due malviventi su un autobus dove erano saliti nella speranza di farla franca.

I due erano ancora affannati per la corsa e sporchi di terra ed erba.

Il proprietario dell’appartamento ha confermato il tentativo di accesso nell’abitazione da cui non è stato asportato nulla ma è stato totalmente infranto il vetro della porta finestra.