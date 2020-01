Camporosso (Imperia) – Un’auto che perde improvvisamente in controllo e si schianta contro altre vetture parcheggiate. E’ successo la scorsa notte a Camporosso, nell’imperiese, e solo il caso ha voluto che non si registrassero feriti gravi.

L’incidente è avvenuto attorno all’una e mezza in corso Repubblica e il frastuono dell’impatto ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma il conducente del veicolo era già riuscito ad uscire autonomamente.

Sono stati allertati i proprietari dei veicoli incidentati e avviate le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.