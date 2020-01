Genova – Ha rubato una bottiglia di spumante da un esercizio commerciale di Campetto e l’ha bevuta prima di essere segnalato.

Protagonista della vicenda un 30enne genovese, senza fissa dimora, fermato da due pattuglie in servizio di sicurezza nel centro storico lo scorso fine settimana.

Gli agenti sono stati allertati per un furto avvenuto all’interno di un negozio dove due uomini, apparentemente insieme, si erano impossessati di una o più bottiglie di alcolici dandosi poi alla fuga senza che il personale dell’esercizio riuscisse a fermarli.

Le due pattuglie si sono divise alla ricerca dei fuggitivi e, dopo circa un’ora, hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita, in piazza San Luca.

Palesemente ubriaco, è stato avvicinato dagli agenti a cui non ha saputo dire perché si trovasse li.

Vista la rispondenza con le testimonianze, gli agenti lo hanno accompagnato nel punto vendita dove, visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza, è stato identificato come l’autore del furto della bottiglia di spumante che, con tutta probabilità, ha finito di consumare prima di essere trovato.

L’uomo, identificato come cittadino italiano di trent’anni senza fissa dimora, non aveva precedenti ed è stato quindi segnalato alla Autorità Giudiziaria mentre a suo carico è stato redatto un verbale per ubriachezza manifesta e un ordine di allontanamento.