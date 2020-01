Genova – Ancora un parto d’emergenza in casa, questa volta nella delegazione di Sampierdarena dove una donna è stata sorpresa dalle doglie mentre si trovava nella sua abitazione insieme alla figlioletta.

Per accedere all’appartamento, però, è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco che hanno aperto la porta al persona del 118, chiamato dalla donna ormai in fase di travaglio.

Il personale paramedico ha assistito la nuova nascita e i vigili del fuoco, in versione “baby sitter” si sono amorevolmente e scherzosamente presi cura della prima figlia della donna.

E’ stato necessario persino un “cambio pannolino” che certamente non rientra tra le esercitazioni dei pompieri ma che è stato compiuto con grande professionalità da un milite fresco di paternità.

Al termine dell’intervento mamma e neonato sono stati trasferiti in ospedale e tutto si è svolto con comprensibile concitazione ma in totale sicurezza.