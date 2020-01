Genova – Tragico incidente mortale per un escursionista, oggi pomeriggio, nelle vicinanze del rifugio Argentea, sui monti sopra Arenzano.

Durante una gita la donna, 56 anni, è caduta per cause ancora da accertare in un canalone compiendo un volo di una ventina di metri.

Una caduta che le ha causato diverse fratture e politraumi che ne hanno causato il decesso.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è intervenuto in loco con diverse squadre ma una volta sul posto il medico non ha potuto che constatare il decesso.

Inizialmente la donna doveva essere trasportata fino al rifugio ma poi grazie all’ intervento dell’elicottero del 118 di Cuneo è stata trasferita all’ospedale di Arenzano.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno supportato i compagni di gita della donna.

Sul posto i Carabinieri una squadra a terra dei VVF e la CRI di Urbe.