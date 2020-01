Genova – Una donna trovata morta in casa, in un lago di sangue e un uomo, probabilmente il suo assassino, che ha tentato di togliersi la vita.

E’ successo in via Terpi, nel quartiere genovese di Molassana.

A fare la macabra scoperta il padrone di casa che aveva assunto la donna come colf. Nell’abitazione tracce di una violenta colluttazione e il corpo della donna riverso a terra.

In un’altra stanza un uomo, quasi certamente l’assassino, che aveva tentato di togliersi la vita.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per la donna non c’era più nulla da fare.

L’uomo è stato invece trasferito d’urgenza in ospedale.

In corso le indagini sulla vicenda e per ricostruire cosa sia davvero avvenuto nell’abitazione di via Terpi,

Notizia in aggiornamento