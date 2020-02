Genova – Stanno per partire i lavori per l’apertura della prima sede di Esselunga nel capoluogo ligure. L’iter di approvazione del progetto e di conferma delle autorizzazioni è terminato e ora possono partire le operazioni preliminari sull’edificio di via Piave che ospiterà la struttura.

Fine dei lavori prevista e probabile apertura entro fine 2020 anche se ci sono delle criticità legate al traffico locale che andranno risolte.

Il punto vendita di Genova avrà – secondo il progetto approvato – quasi 1500 metri quadri di superficie di vendita ai quali si aggiungeranno un bar e un servizio di ristorazione.

Si tratterebbe del secondo punto vendita Esselunga in Liguria dopo quello aperto a La Spezia.