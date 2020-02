Chiavari – Due gravi incidenti stradali hanno creato disagi al traffico, questa mattina, poco dopo le 7.

In corso Colombo l’auto condotta da un pensionato ha scontrato altre vetture parcheggiate e si è ribaltata. Probabile che a causare l’incidente sia stato un malore dell’anziano conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il 118. I pompieri hanno estratto il ferito dall’auto e lo hanno affidato alle cure del personale dell’ambulanza.

Poco dopo, in via Parma due veicoli si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento e due persone a bordo sono rimaste ferite.

Anche in questo caso sono intervenute le ambulanze del 118 e i feriti sono stati trasferiti in ospedale.