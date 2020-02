Genova – Salgono a 16 i pazienti positivi al contagio da coronavirus in Liguria. A confermare il nuovo aumento del bilancio dell’emergenza sanitaria il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto stampa.

Le due zone nelle quali si concentra la diffusione dei casi positivi restano quelli di Alassio, nel savonese, dove si è registrato il primo caso di una turista lombarda del lodigiano e dove si concentra la maggior parte dei nuovi “casi” e lo spezzino dove si registrano un caso.

Altre tre persone sono in attesa dei risultati dei test e nelle prossime ore si saprà se sono positivi o meno.

Tutti gli ospiti dei due hotel di Alassio che sono in isolamento dopo la conferma dei nuovi casi verranno trasferiti nelle diverse regioni di provenienza grazie ad un accordo con le amministrazioni locali.

Il provvedimento è stato preso per evitare la concentrazione di persone nelle strutture e per rendere più agevole, per le persone anziane, la permanenza in ambienti più controllati e aiutati.

All’ospedale San Martino e all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia sono ricoverati 7 pazienti e tutti sono in condizioni tutto sommato soddisfacenti e non sarebbero in pericolo di morte.

Questo sembra confermare che l’infezione da coronavirus sia meno aggressive di quanto si temeva e che i decessi sembrano riguardare solo pazienti molto anziani e già debilitati o persone con malattie pregresse e gravi.

Questo il numero di persone in isolamento e controllo sanitario zona per zona:

Asl 1 Imperiese – 33

Asl 2 Savonese – 218

Asl 3 Genovese – 46

Asl 4 – 70

Asl 5 – 217

Qui il punto stampa in Regione Liguria: