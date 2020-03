Genova – Una porzione di grondaia installata sul viadotto Bisagno è caduta, fortunatamente senza ferire nessuno.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri e lo ha denunciato Alice Salvatore, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Liguria, tramite una nota.

“Solo venerdì scorso ero stata sotto al Viadotto del Bisagno e avevo constato di persona una serie di pericoli – spiega la Salvatore – Tubi del pluviale appena posizionati e Giò mezzi rotti, tinteggiature di superficie da cui già trasudava l’umidità e infiltrazioni d’acqua lungo i piloni per grondaie probabilmente posizionate male.

Poco tempo dopo, un pezzo di grondaia si è staccato, scollegandosi dal tubo portante. E’ notizia di un’ora fa [ieri n.d.r] che proprio quella grondaia si sia oggi schiantata a terra I calcinacci sono crollati al suolo e l’acqua piovana sta scrociando come una cascata”.

Ancora la Salvatore, candidata alla Presidenza della Regione: “Da parte del Concessionario non bastano sistemazioni di facciata o piccoli interventi per ‘far vedere’: la manutenzione inadeguata porta a questi risultati. Stavo già facendo partire un esposto alla Procura per obbligare un intervento di messa in sicurezza d’urgenza, adesso aggiungerò questo episodio agghiacciante. Sono in contatto con il nostro sottosegretario Roberto Traversi per obbligare chi di dovere a intervenire, stavolta con misure definitive”.

Lo scorso 5 febbraio i rappresentati della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia hanno incontrato i comitati dei residenti della zona illustrando il progetto complessivo della ristrutturazione del viadotto che, da calendario, dovrebbe partire proprio a marzo.

A dicembre la lama di un flessibile era precipitata dal viadotto, sfiorando un residente a spasso col cane.