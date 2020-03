Genova – Posti di blocco itineranti, per le vie della città, per verificare il rispetto delle normative che prevedono l’obbligo di restare in casa se non per validi e comprovati motivi.

La polizia ha iniziato una serie di verifiche, via via spostate in diversi punti della città per controllare che i passanti che hanno lasciato l’abitazione e quindi devono avere un valido motivo per farlo.

Si controlla che le persone debbano recarsi al lavoro o che stiano tornando a casa o se sono usciti per la spesa, per acqustare farmaci o altri motivazioni urgenti.

Chi viene controllato deve esibire l’autocertificazione modulo_autodichiarazione_10.3.2020

Si rischia una pesante sanzione o, nei casi più gravi, la denuncia penale