Genova – Niente spazzamento delle strade e nessun ritiro dei rifiuti ingombranti con l’Ecovan. L’emergenza coronavirus blocca anche Amiu che ha comunicato lo stop alla pulizia delle strade a partire da oggi e sino a cessata emergenza o diversa disposizione del Comune di Genova.

Perplessi i cittadini che invece pensavano che in una situazione di emergenza si provvedesse non solo ad una più frequente pulizia delle strade ma anche ad una sanificazione con prodotti disinfettanti come avviene in molte città e come si è visto procedere nei paesi come la Cina che hanno affrontato (e sconfitto) l’emergenza ben prima di noi.

Questo il comunicato diffuso:

“Vista l’emergenza sanitaria e il DPCM del 9 marzo 2020 sul contenimento del virus, da domani sono sospesi #Ecovan ed #Ecocar, i camioncini che ritirano nelle piazze i rifiuti ingombranti e pericolosi.

Per evitare uscite da casa, sono inoltre sospesi anche tutti i servizi di spazzamento meccanizzato che impongono lo spostamento delle auto da parte dei cittadini”.