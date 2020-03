GENOVA. Sono 261 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 76 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 137 mentre 125 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.124 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Positivi: 261 totali (+ 76 rispetto a ieri)

Di questi, 137 sono ospedalizzati (+ 28 rispetto a ieri), di cui 38 in Terapia intensiva, (+ 4 ) suddivisi tra:

Asl 1: 17 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 31 (di cui 4 in Terapia intensiva)

San Martino: 28 in Malattie infettive, 15 in Terapia intensiva

Evangelico: 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto COVID)

Galliera: 19 (di cui 4 in Terapia intensiva)

Gaslini: 1 (si tratta di un bambino di 11 mesi in buone condizioni)

Asl 5: 16 (di cui 6 in terapia intensiva)

Al domicilio: 124

Sorveglianza attiva: totale 1.124 persone in Liguria (+59 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 222

Asl 2 – 299

Asl 3 – 191

Asl 4 – 139

Asl 5 – 273

