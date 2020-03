Genova – Ancora persone che si presentano ai Pronto Soccorso per farsi visitare e senza chiamare preventivamente il 112 come invece è la prassi.

A denunciarlo, invitando i Liguria a rispettare le procedure per il bene della collettività, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

“Da molti Pronto Soccorso – spiega Toti – mi segnalano persone in coda alle tende di protezione. Lo ripeto: se non avete febbre alta e seri problemi respiratori restate a casa. È il posto più sicuro per voi e per gli altri. Solo se i sintomi sono davvero severi, febbre sopra 38 e mezzo e problemi respiratori, chiamate il 112 o il 118. Non andate al Pronto Soccorso per nessuna ragione legata a presunti sintomi di coronavirus, danneggiate voi stessi e gli altri”.

Il pericolo è quello di contagiare il personale sanitario già in prima linea con il rischio di contrarre il coronavirus.