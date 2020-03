Genova – C’è un nuovo modulo per l’autocertificazione in caso di necessità di uscire da casa in tempo di emergenza coronavirus. Lo ha rilasciato oggi il Governo centrale che ha aggiunto tra le dichiarazioni fatte sotto la propria responsabilità anche quella che certifica che la persona non è positiva al virus e non è obbligata all’isolamento in quarantena.

In caso di false dichiarazioni scatta il reato di epidemia colposo che ha conseguenze legali ancora più pesanti di prima e apre la strada a richieste di risarcimento danni che possono arrivare a cifre a sei zeri.

Il nuovo modulo si può scaricare qui: nuovo-modulo_autodichiarazione_17_3_2020