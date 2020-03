Genova – I Vigili del Fuoco ringraziano il personale sanitario degli ospedali della Liguria per il lavoro e lo sforzo in atto per affrontare il coronavirus.

Una breve cerimonia, negli ospedali, per consegnare una lettera di ringraziamento del personale dei vigili del fuoco ai lavoratori di ospedali e centri sanitari dove si sta combattendo con ogni energia disponibile contro il contagio da coronavirus-covid19.

Un gesto di vicinanza che ha suscitato molta commozione e che circola sui Social raccogliendo migliaia di consensi e condivisioni.