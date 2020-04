Genova – Un branco di Lupi sulle alture del Righi o un gruppo di cani lupo cecoslovacchi fuggiti al loro padrone? Saranno le perizie veterinarie a sciogliere il dubbio sullo strano avvistamento avvenuto nella notte nella zona del Righi, alle spalle della città di Genova dove un automobilista di passaggio si è improvvisamente trovato davanti quelli che sembrano tre esemplari di Lupo.

Gli animali, per nulla spaventati dalla presenza dell’auto – particolare che lascia qualche dubbio sulla possibilità che siano effettivamente lupi – hanno percorso la strada illuminati dai fari della vettura prima di sparire tra la boscaglia.

L’automobilista è riuscito a scattare alcune immagini che sono ora allo studio di alcuni esperti per capire se si tratti di lupi, di cani lupi cecoslovacchi o di qualche gruppo di cani inselvatichiti. Sarebbe questo lo “scenario” più preoccupante poiché i Lupi non attaccano l’uomo da quasi 200 anni mentre i cani inselvatichiti, per nulla intimoriti dalla presenza di esseri umani, possono diventare molto pericolosi se affamati o con cuccioli.