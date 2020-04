Neirone (Genova) – E’ stato spento solo questa mattina all’alba il vasto incendio boschivo divampato la scorsa notte in località Giassina, nel comune di Neirone, in provincia di Genova.

Intorno alla mezzanotte alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme che bruciavano un tratto boschivo ed hanno allertato i vigili del fuoco.

Diverse squadre dei vigili del Fuoco di Chiavari hanno raggiunto la località e hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento rese complesse dal forte vento che soffiava e che alimentava le fiamme.

Preoccupazione per alcune abitazioni presenti nella zona ma i vigili del fuoco hanno tenuto le fiamme lontano dalle case e per i residenti solo un forte spavento.

Intorno alle 5,30 l’incendio è stato completamente spento e sono partite le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio e le eventuali responsabilità.