Genova – Auto posteggiate ovunque, frotte di persone che facevano pic-nic di gruppo sui prati e sentieri più affollati di una via del centro durante lo “struscio”. L’allarme è scattato sulle alture di Quezzi e di Marassi dove la polizia locale ha sanzionato molte persone per violazione dei divieti che ancora restano in vigore per l’emergenza coronavirus.

In particolare gli agenti hanno compiuto diversi controlli nella zona della Torretta di Quezzi a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona che letteralmente non riuscivano a uscire con l’auto dal numero di vetture concentrate nei pochi piazzali disponibili.

Agenti della polizia locale hanno raggiunto a più riprese la zona e hanno sanzionato le auto posteggiate senza criterio ma anche gruppi di persone che passeggiavano senza rispettare le distanze o che facevano pic nic e grigliate “di gruppo” senza rispettare distanze di sicurezza e il divieto di assembramento.

I sentieri che dalla Torretta arrivano a Forte Ratti e a Sant’Eusebio erano affollati di persone a passeggio e in più momenti era letteralmente impossibile passare senza camminare spalla a spalla con altre persone.