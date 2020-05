Genova – Nessun decesso da coronavirus nelle ultime 24 ore all’ospedale San Martino. Non succedeva da oltre 60 giorni.

Una notizia davvero positiva ed incoraggiante quella diffusa oggi dalla direzione dell’ospedale genovese in prima linea sul fronte dell’emergenza coronavirus.

Dopo il calo dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva e l’aumento di quelli guariti completamente, arriva anche la notizia del primo giorno senza vittime dall’inizio delle pandemia.

Un segnale che induce all’ottimismo anche se occorre verificare se la riapertura dal lockdown degli ultimi giorni non provocherà un nuovo aumento dei casi ed un conseguente nuovo picco dei decessi.

Ancora una volta l’appello è a non uscire se non necessario e a mantenere comunque misure di auto protezione come le mascherine e il distanziamento dalle altre persone per almeno un metro.