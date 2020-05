Genova – Nessun Covid positivo si trova ricoverato in Terapia Sub Intensiva al San Martino di Genova.

La notizia è arrivata in tarda mattinata tramite una nota dell’ospedale che ha sottolineato come, proprio da questa mattina, non vi siano più pazienti affetti da Coronavirus ricoverati nel reparto.

Al momento i ricoverati al Policlinico genovese sono 23 così suddivisi:

9 ricoverati in Malattie Infettive, 3 nelle 3 rianimazioni del Policlinico, 5 al Padiglione 12, 2 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 4 al Maragliano.