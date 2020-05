Genova – La pista ciclabile di via XX settembre trasformata in posteggio abusivo. La denuncia arriva attraverso i social per segnalare alla polizia locale comportamenti illeciti che si ripetono quotidianamente nel pieno del centro cittadino.

Le auto in sosta occupano completamente la pista ciclabile costringendo chi la percorre a spostarsi sul marciapiede o in mezzo alla strada, con il rischio di essere travolti dalle auto di passaggio.

“La pista ciclabile non serve a nulla se non viene fatta rispettare” denunciano i ciclisti. L’episodio, tutt’altro che isolato, evidenzia ancora una volta l’impreparazione della città ad un nuovo modo di intendere la mobilità e le difficoltà di convivenza tra auto e biciclette senza una reale separazione e protezione delle piste ciclabili.