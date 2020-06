Genova – Mascherine obbligatorie anche per strada anche questa settimana. Nessuna revoca dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Genova. Il sindaco Marco Bucci sposa la linea della prudenza e, a dispetto di quanto previsto inizialmente, mantiene operativa l’ordinanza che dispone l’obbligo per tutti i genovesi di indossarla anche nei luoghi pubblici all’aperto e sino a disposizione diversa.

La polizia locale continuerà a sanzionare chi verrà trovato senza la mascherina anche per strada e resta in vigore il principio di prudenza che ha sin qui evitato un nuovo picco dei contagi in una regione dove, comunque, il numero dei nuovi contagi resta alto rispetto alle 6 regioni che hanno contagi zero ormai da giorni.

Possono evitare di portare la mascherina di protezione i bambini al di sotto dei sei anni di età e le persone con disabilità gravi.