Genova – E’ la Val Polcevera ad aver sofferto di più per le forti piogge della tarda serata di ieri. Tra le 23 e la mezzanotte forti precipitazioni hanno gonfiato i corsi d’acqua e trasformato molte strade in fiumi che hanno trasportato fango e pietre sino a provocare blocchi e zone allagate.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco ma anche della polizia locale e della protezione civile che hanno presidiato la zona per diversi interventi e per evitare che la situazione degenerasse.

Allagate via Romairone e via Semini mentre in via Fiorini un albero è caduto sulla strada.

Albero abbattuto dal forte vento e dal peso della pioggia anche in via Linneo dove i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per sgomberare la strada. Si registrano danni ad una vettura parcheggiata.

Alberi e piante pericolanti anche in via Doge Giovanni da Murta, nell’omonima località, ed anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per sgomberare la strada e mettere in sicurezza la zona.