Genova – Sono gravi ma non sarebbe in pericolo di morte il bambino di 5 anni caduto questo pomeriggio dal poggiolo di casa.

Il piccolo era in casa con la madre quando, per cause ancora da accertare, è caduto dal terrazzo che si trova al primo piano di uno stabile di via Malaspina, nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese.

Le urla della madre hanno richiamato alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118 mentre la donna si precipitava in strada ad assistere il figlioletto.

L’ambulanza del 118 ha trasferito il più velocemente possibile il piccolo all’ospedale Gaslini

Qui i medici gli hanno attribuito il codice rosso, il più grave, ma non sarebbe in pericolo.

Sul posto dell’incidente anche la polizia che ha avviato le prime indagini per accertare quanto avvenuto.