Genova – La pista ciclabile di corso Italia resta semi deserta e le bici continuano a invadere il marciapiede mettendo in pericolo i passanti.

Ancora proteste da parte dei frequentatori di corso Italia a causa della presenza di troppi ciclisti che corrono nelle aree riservate ai pedoni pur in presenza di una pista ciclabile realizzata appositamente per loro.

Se la pista resta praticamente vuota, il marciapiede continua ad essere percorso, anche a velocità piuttosto sostenuta, da adulti e ragazzi a bordo delle loro biciclette.

I pedoni chiedono maggiori controlli e denunciano che, dopo l’inaugurazione della ciclabile, molti dei controlli che prima venivano fatti dalla polizia locale per far rispettare gli spazi, ora non si fanno più