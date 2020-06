Genova – Inizia male la mattinata sulle autostrade attorno al capoluogo ligure dove si segnalano già rallentamenti e code causati dai cantieri di Autostrade per l’Italia.

Coda viene segnalata sull’autostrada A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6) in direzione Genova tra il bivio tra la A10 e la A26 Voltri Gravellona Toce e Genova Aeroporto per lavori

Rallentamenti anche sulla A12 Genova – Livorno, tra Genova e Recco a caua di cantieri e restringimento di carreggiata.