Genova – E’ stata riaperta poco dopo le 7,30, l’autostrada A12 Genova Livorno chiusa nel tratto tra Genova Est e Genova Nervi, a causa dei cantieri di Autostrade per l’Italia.

Il tratto era stato chiuso alle 22 di ieri sera e doveva riaprire alle 6 ma anche questa volta “qualcosa è andato storto” e la chiusura si è protratta proprio nella fascia oraria più delicata per il traffico cittadino e si sono formate code e rallentamenti.

Gli automobilisti che viaggiavano in autostrada sono stati costretti a uscire ai caselli di Genova Est e Genova Nervi per poi percorrere il tratto cittadino della viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada.

Conseguenze anche per la viabilità ordinaria e ancora una mattinata di caos sulle autostrade attorno a Genova.

Automobilisti inferociti si domandano chi debba coordinare gli interventi e cosa stiano facendo le Istituzioni per risolvere la situazione ormai paradossale.