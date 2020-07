Genova – Ha notato un uomo intento a scendere da un balcone di un appartamento mentre il complice gli faceva da palo, ha chiamato la Polizia e ha fatto arrestare i ladri.

E’ accaduto la scorsa notte in via Boero, a Borgoratti.

Una ragazza, residente nel quartiere, ha notato due uomini, un intento a fare il palo fermo in strada e il secondo appeso a un tubo dell’acqua mentre scendeva da un balcone di un appartamento.

I due, scoperti, sono scappati mentre la giovane chiamava le Forze dell’Ordine.

Grazie alla precisa descrizione che la ragazza ha fornito alle volanti, i poliziotti hanno fermato i due in via Timavo, ancora sudati e affaticati dalla breve fuga.

I due, accompagnati in Questura, sono stati riconosciuti dalla ragazza tramite un album di individuazione fotografica e sono stati così arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Si tratta di due cittadini albanesi di 20 e 28 anni. Il primo, irregolare sul territorio, risulta incensurato, il 28enne, anche lii irregolare, ha precedenti di Polizia.

I due saranno processati per direttissima questa mattina.