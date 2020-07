Sestri Levante (Genova) – Sono gravissime le condizioni dell’operaio che questa mattina è precipitato sugli scogli dopo essere caduto da un’impalcatura del cantiere delle gallerie di Sant’Anna, tra Lavagna e Sestri Levante.

L’operaio stava lavorando alla rimozione delle impalcature del cantiere quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato sugli scogli sottostanti.

Immediato l’allarme da parte dei colleghi e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in elicottero.

Le sue condizioni sono al momento gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e alla guardia costiera.

Sono state avviate le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti il medico del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la capitaneria.

L’Aurelia, chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi, è stata riaperta al transito poco dopo le 13.30.