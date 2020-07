Savona – Continua a crescere il focolaio di Savona, partito la scorsa settimana da un ristorante all you can eat.

Alisa ha fatto sapere che nel corso delle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri cinque casi di positività al Covid-19 mentre il numero di persone in isolamento è salito a 1650.

Stabile il numero degli ospedalizzati, cinque per il momento, tutti in buone condizioni.

Al momento, i positivi correlati al cluster sono 71.

In totale, 60 sono i clienti del ristorante o loco contatti risultati positivi, 8 dipendenti e 3 operatori sanitari della Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

A oggi, sono stati eseguiti circa 2040 tamponi, di questi sono stati repertati 1500 test.