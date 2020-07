Genova – Stava vendendo abusivamente diversi meloni l’uomo multato al mercato di piazza Palermo dagli agenti della Polizia Locale.

L’uomo aveva sistemato la merce tra i banchi del mercato bisettimanale di merci varie.

Durante il controllo, non avendo un posto assegnato e non essendo in possesso dei permessi, è stato multato dagli agenti dell’ottavo distretto territoriale.

Gli agenti hanno provveduto a combinare una multa al venditore abusivo per un totale di 5mila euro.

La merce sequestrata, 48 meloni, è stata donata alle Suore di Santa Tecla che assistono i bisognosi.