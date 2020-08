Sanremo – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso di Luciano Amoretti, 76 anni, facoltoso commerciante in pietre preziose trovato morto nella sua abitazione di corso Garibaldi. Gli inquirenti, dopo una prima ipotesi di morte naturale, propendono ora per l’omicidio poiché l’uomo presenterebbe numerose ferite non riconducibili ad una caduta.

Secondo le prime indiscrezioni Amoretti sarebbe stato coinvolto in una violenta lite e poi colpito a morte da un misterioso omicida.

Nell’abitazione dell’uomo sarebbero state rinvenute tracce che potrebberoo ricondurre al suo aggressore-assassino ma la vicenda è ancora avvolta dal mistero.

Sotto la lente degli inquirenti anche la vita dell’uomo e le sue frequentazioni oltre all’ipotesi che l’assassinio sia avvenuto durante un tentativo di rapina.

La vittima, infatti, era molto conosciuta nella zona e non solo per il suo commercio in orologi preziosi e diamanti e la sua attività potrebbe essere collegata al delitto.