Genova – Una giornata record per il caldo, almeno per il 2020, quella appena trascorsa in Liguria con temperature che hanno superato i 37 gradi centigradi e con l’afa che aumenta ancora di più la già insopportabile sensazione di caldo.

Il record delle temperature è stato toccato a Marinella di Sarzana dove il termometro ha raggiunto i 37.3 gradi.

Ma sono 14 le stazioni della rete Omirl di Arpal ad aver superato i 35 gradi.

A Riccò del Golfo (La Spezia) e Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona) 37.2

A Pian dei Ratti (Orero, Genova) 36.6, Castelnuovo Magra (La Spezia) 36.5.

A Diano Castello (Imperia) la colonnina di mercurio si è fermata a 36.2.

Per i prossimi due giorni le temperature resteranno molto alte e l’afa renderà ancora più faticoso sopportare il gran caldo.

Si raccomanda ad anziani e bambini di non uscire nelle ore più calde della giornata e di bere in quantità liquidi (meglio solo acqua) a temperatura ambiente o solo leggermente fresca.