Recco – Un grave incidente è avvenuto nella notte sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, nei pressi dell’uscita per il casello di Recco.

Secondo una prima ricostruzione una ragazza di 25 anni, scesa da un’auto coinvolta in un tamponamento, è stata travolta da un mezzo pesante che ha colpito una delle auto incidentate.

Sul posto sono accorse le auto della polizia stradale e l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato la giovane e l’ha trasferita con la massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova dove la ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni.

In corso la ricostruzione dell’incidente ma sembra che tutto si sia originato da un incidente tra due auto. Gli occupanti dei due veicoli sono scesi dai mezzi per la costatazione dei danni quando è sopraggiunto un mezzo pesante che non è riuscito a fermarsi in tempo ed ha urtato una delle vetture provocandone lo spostamento che ha investito la ragazza.