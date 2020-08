Genova – Completamente ubriaco a bordo di uno scooter è caduto davanti ai vigili urbani ed ha cercato di fuggire imboccando a piedi la Sopraelevata ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti.

Movimentato episodio nei pressi della rotatoria alla fine della strada Sopraelevata, alla Foce. Un 56enne visibilmente ubriaco è caduto con lo scooter che stava guidando senza patente, proprio davanti ad una pattuglia della polizia locale che stazionava nei pressi dell’ingresso della Fiera di Genova.

L’uomo ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi camminando a fatica per le ferite e per le abbondanti libagioni. Ha imboccato contromano e a piedi la Sopraelevata nel tentativo di fuggire dagli agenti ma è stato raggiunto e bloccato.

Invece di arrendersi, però, l’uomo ha aggredito gli agenti insultandoli e bestemmiando ripetutamente e così è stato denunciato anche per oltraggio e per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Un agente ha dovuto farsi medicare in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione mentre l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro mentre gli agenti scoprivano che gli era già stata ritirata la patente nel 2013.

Addosso gli è stata trovata una lama di circa 18 centimetri di tipo proibito e gli è stato anche sequestrato il veicolo.

Ora dovrà chiarire al giudice la sua condotta e rischia una pesantissima sanzione di non rivedere più la patente.