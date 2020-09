Genova – Incendio a bordo di una barca a vela nel porticciolo di Pegli, all’altezza del Castelluccio.

I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato del fumo nero fuoriuscire dallo scafo dell’imbarcazione.

I pompieri sono accorsi e dopo aver accertato che a bordo non si trovava nessuno hanno spostato l’imbarcazione in modo che le fiamme non si potessero propagare ad altri scafi e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Gravi i danni riportati dalla barca e ancora sconosciute le cause del rogo.

Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un corto circuito a bordo ma non si esclude l’opera intenzionale di un piromane.

(foto Facebook)