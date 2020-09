Genova – Incendio nella notte in via delle Rovare, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Intorno alle 4 i vigili del fuoco sono intervenuti in uno stabile per le fiamme divampate in due diverse stanze di un appartamento.

Particolare che ha subito fatto pensare ad un gesto doloso.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’intero edificio e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento che sono andate avanti a lungo.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti e sono in corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

Tra le ipotesi investigative ci sarebbe quella di un gesto volontario da parte di una persona allontanata dall’appartamento per un presunto episodio di violenza domestica.

Nelle prossime ore alcune persone verranno ascoltate dalle forze dell’ordine e verrà fatta luce su questo episodio.

Poche settimane fa, a Molassana, un incendio in appartamento in via Sertoli era stato causato da una persona in lite con il compagno.