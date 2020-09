Genova – Due casi di contagio da coronavirus in un reparto “covid-free” dell’ospedale San Martino e scattano le procedure di emergenza per accertare eventuali altri casi di positività al covid-19.

Massima allerta nel nosocomio genovese dopo la scoperta di un paziente e di una infermiera risultati positivi all’infezione da coronavirus. Tutto il personale e i pazienti del reparto di degenza comune collegato a Gastroenterologia e Chirurgia verrà sottoposto a tampone.

Nel frattempo chiuse le visite ai pazienti e bloccati nuovi ricoveri e dimissioni, per evitare che l’eventuale ulteriore presenza del virus non si espanda.

Il primo caso è stato scoperto per l’aggravamento delle condizioni di un paziente ricoverato e che ha mostrato sintomi legati al coronavirus. I medici hanno effettuato il test con il tampone scoprendo che era positivo.

Grazie al tracciamento dei contatti è stato possibile scoprire il secondo e più “pericoloso” caso poiché si trattava di una infermiera asintomatica ovvero potenzialmente in grado di contagiare ma che non presenta sintomi della malattia.