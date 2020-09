Genova – Un incendio ha gravemente danneggiato le attrezzature delle ditte al lavoro per conto di Autostrade per l’Italia sulla A12 Genova-Livorno. L’episodio è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21 quando alcuni automobilisti hanno segnalato prima fumo nero e po fiamme nel deposito sistemato nell’area di servizio Rupanego, tra i caselli di Recco e Nervi.

Sul posto sono accorsi i mezzi anti incendio di Autostrade per l’Italia e i vigili del fuoco ed è stato spento con una certa difficoltà il rogo che ha distrutto due container contenenti materiale per le lavorazioni nei cantieri.

Indagini in corso per accertare l’origine dell’incendio che potrebbe essere dolosa.

Secondo le prime informazioni, infatti, verrebbe scartata l’ipotesi di un corto circuito per l’assenza di impianto elettrico collegato.

(foto Archivio)