Genova – Sono 105 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria su 2.642 tamponi effettuati. Questo il dettaglio dei dati trasmessi al ministero: • ASL1: 3 1 attività screening 2 rientro estero • ASL2: 7 2 contatto di caso 1 rientro estero 4 attività screening • ASL3: 36 20 contatto caso confermato 3 accesso ospedale 13 attività screening • ASL5: 59 36 contatto di caso confermato 2 accesso ospedale 21 attività screening Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Casi totali da inizio emergenza = 12.661 (+105).

Anche quest’oggi sale il numero degli attualmente positivi, 49 in più rispetto a 24 ore fa per un totale di 2.857 casi.

Salgono anche i pazienti ricoverati in ospedale, 165 in totale, cinque in più rispetto a ieri.

Di questi, 17 si trovano nelle terapie intensive dei presidi ospedalieri liguri (+2).

Stabile il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 1.365 in totale (+0).

55 negativi a doppio tampone consecutivo hanno portato il numero complessivo dei guariti da inizio emergenza a 8.194.

Nella giornata trascorsa, si segnala anche un decesso. Si tratta di un uomo di 91 anni deceduto all’ospedale di Sarzana.

A oggi, il totale delle vittime in Liguria è 1.592.