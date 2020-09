Bordighera – Speravano che il furgone li portasse oltre il confine con la Francia ma sono stati scoperti i tre immigrati ritrovati da alcuni operai nel retro del loro mezzo mentre rientravano da un lavoro in un cantiere.

Gli operai hanno sentito strani rumori provenienti dal retro del furgone e si sono fermati per verificare ed hanno trovato i tre che si nascondevano tra macchinari e materiali edili.

Il mezzo era diretto all’istituto scolastico Ruffini di via Pelloux, a Bordighera, e forse gli immigrati avevano approfittato di una pausa di lavoro per salire sul mezzo sperando che li portasse oltre confine.

All’arrivo delle forze dell’ordine i tre sono risultati irregolari nel nostro Paese e sono stati trasferiti in un centro di accoglienza per l’identificazione.

Si tratta dell’ennesimo episodio che ben rappresenta la disperazione di persone che cercano con ogni mezzo di passare il confine per raggiungere altri Paesi europei.