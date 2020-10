Leggero rallentamento dei nuovi casi di coronavirus in Liguria dove, nelle ultime ore, sono 51 le persone trovate positive al test per l’infezione a fronte di 3.204 tamponi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione 500mila persone.

Calano sensibilmente i casi nella zona di La Spezia dove si è registrato un forte focolaio di infezione nei giorni scorsi e dove sono scattati provvedimenti straordinari come la prolungata chiusura delle scuole e l’obbligo di uso della mascherina anche all’aperto per tutta la giornata.

Ancora in emergenza, invece, la zona di genova dove si registrano 37 dei 51 contagi e dove le scuole sono aperte dal 14 settembre con i primi casi di contagio che fanno chiudere interi istituti e dove è stato imposto l’uso delle mascherine anche all’aperto solo negli ultimi giorni e dove oggi apre la mega manifestazione del Salone Nautico che richiama pubblico da tutto il mondo, comprese le zone a forte presenza di contagi.

Due i decessi registrati nelle ultime ore:

un uomo di 56 anni è morto all’ospedale Galliera

una donna di anni 95 deceduta il 30.09 all’ospedale di Lavagna e residente a San Colombano Certenoli.

Ecco i dati nel dettaglio

• ASL 1 Imperia: 3 casi

1 contatto di caso confermato

2 attività di screening

• ASL 2 Savona: 3 casi

1 contatto di caso confermato

1 attività di screening

1 struttura sociosanitaria

• ASL 3 Genova: 37 casi

2 strutture sociosanitarie

18 contatto di caso confermato

17 attività di screening

• ASL 5 La Spezia: 8

4 contatto di caso confermato

4 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 310.367 (+3.204 nelle ultime 24 ore)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.335 (+51)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.809 (+21)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11.526 (+30)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3.193 (+21)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 202

LA SPEZIA 1.098

IMPERIA 187

GENOVA 1.364

Residenti fuori Regione/Estero 105

altro/in fase di verifica 237

TOTALE 3.193

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 165 22 0

ASL1 7 0 0

ASL2 9 1 0

Ospedale Policlinico San Martino 30 11 (+1)

Ospedale Evangelico 0 0 (0)

Ospedale Galliera 37 2 (0)

Ospedale Gaslini 8 0 0

ASL3 globale 6 0 -1

ASL 3 Villa Scassi 6 0 -1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 (-1)

ASL4 Sestri Levante 6 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 (-1)

ASL5 globale 62 8 (+1)

ASL5 Sarzana 62 8 (+1)

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1.574 (+21)

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8.538 (+29)

Deceduti* 1.604

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 408

ASL 2 451

ASL 3 534

ASL 4 154

ASL 5 702

Liguria 2.249