Loano (Savona) – C’è preoccupazione tra i volontari della Protezione Animali per l’improvvisa moria che ha colpito i germani reali alla foce del torrente Nimbalto, a Loano.

Alcuni residenti hanno segnalato la presenza degli animali all’Enpa. I volontari hanno recuperato due soggetti ancora vivi ma molto debilitati, mentre per altri dieci non c’era più nulla da fare; durante il maltempo, oltre a diversi selvatici in difficoltà, hanno recuperato a Leca d’Albenga, spossato in mezzo alla strada e in pericolo di essere investito, un non comune succiacapre, ora in cura.

Le guardie zoofile volontarie dell’enea hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause dei decessi e gli eventuali responsabili.

Al momento tutte le ipotesi sono ritenute valide e sono attentamente vagliate.

Tra queste, ance lo scarico di liquami contenenti sostanze pericolose.