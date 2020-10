Genova – Avevano risposto ad una inserzione per la vendita di sette orologi di grande valore e hanno truffato il venditore pagando con denaro falso. Sono finiti in manette gli autori di una maxi truffa da 400mila euro ai danni di un imprenditore genovese.

I tre, di famiglia Rom residenti nella zona di Torino, hanno risposto ad un annuncio per la vendita di preziosi orologi e hanno raggirato il venditore mostrando prima denaro contante “vero” per poi sostituirlo con banconote false.

Il venditore è stato contattato e i truffatori hanno fissato un primo appuntamento per visionare la merce. Poi hanno fissato un secondo appuntamento per la consegna del pagamento e per ritirare la merce.

Nelle fasi del pagamento, però, sono riusciti a sostituire la borsa contenente il denaro vero con una uguale ma contenente del denaro falso.

Il venditore si è accorto della truffa quando era ormai troppo tardi ed ha denunciato l’episodio alla polizia che ha avviato le indagini.

L’analisi di immagini registrate da impianti di sorveglianza e grazie all’aiuto di alcuni testimoni, ha permesso alla polizia di individuare ed arrestare gli autori della truffa.

Gli agenti della Squadra Mobile di Genova, supportati da personale della Squadra Mobile di Torino, hanno così rintracciato i tre indagati presso le loro abitazioni site in Piossasco (TO) e Trana (TO).

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti abiti compatibili con quelli utilizzati per il furto, una macchinetta conta-soldi, le scatole degli orologi Rolex e circa 25 kg di banconote fac-simile che probabilmente erano già pronte per essere usate per commettere altri reati.